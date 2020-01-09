Даниил Медведев: За последние два дня спал часов пять Российский теннисист прокомментировал победу над Шварцманов в четвертьфинале ATP Cup.

Во второй игре четвертьфинала ATP Cup Даниил Медведев выиграл трудный матч против аргентинца Диего Шварцмана, что вывело сборную России в 1/2 финала. Трехсетовая игра продолжалась 2 часа и 22 минуты.

«Было очень трудно, – заявил Медведев в интервью организаторам турнира. – За последние два дня спал часов пять. Победой очень доволен. Шварцман – превосходный соперник, и по ходу матча было несколько моментов, когда мне казалось, что я ничего с ним не могу сделать. Но я знал, что нельзя сдаваться и нужно продолжать бороться, продолжать открывать корт. В конце концов, мне это удалось».

Итоговый счет встречи Медведева и Шварцмана – 6:4, 4:6, 6:3. Карен Хачанов победил Гвидо Пелью – 6:2, 7:6 (7:4).

В полуфинале команда России 11 января встретится с победителем пары Сербия – Канада.