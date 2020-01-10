Рублев победил Эрбера и вышел в полуфинал в Дохе Матч продолжался 1 час 41 минуту.

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23-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

В матче ¼ финала 22-летний российский теннисист нанес поражение Пьеру-Угу Эрберу из Франции, который занимает 65-е место в мировом рейтинге. За 1 час 41 минуту Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Его следующим соперником станет 20-летний серб Миомир Кецманович. Ранее на турнирах ATP они никогда не встречались друг с другом.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 359 180 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Андрей Рублев (Россия, 2) – Пьер-Уг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:3