Рублев победил Эрбера и вышел в полуфинал в Дохе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 января 2020 14:48ТеннисЛипкин Антон

Рублев победил Эрбера и вышел в полуфинал в Дохе

Матч продолжался 1 час 41 минуту.

23-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

В матче ¼ финала 22-летний российский теннисист нанес поражение Пьеру-Угу Эрберу из Франции, который занимает 65-е место в мировом рейтинге. За 1 час 41 минуту Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Его следующим соперником станет 20-летний серб Миомир Кецманович. Ранее на турнирах ATP они никогда не встречались друг с другом.

Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 359 180 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала

Андрей Рублев (Россия, 2) – Пьер-Уг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:3

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Эрбера и вышел в полуфинал в Дохе Даниил Медведев: За последние два дня спал часов пять Медведев победил аргентинца Шварцмана и вывел Россию в полуфинал ATP Cup
Русский банкет в Нью-Йорке продолжается: Шестеркин – 46 спасений, Панарин – 61-е очко Игорь Шестеркин провел второй матч за «Рейнджерс» и снова выиграл, на сей раз у «Нью-Джерси» – 6:3. Артемий Панарин вторую встречу кряду набрал три очка, а всего их у Хлебушка в этом сезоне уже 61 (24+37). 10.01.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
Овечкин хитовал. «Вашингтон» проиграл Как же в очередном туре НХЛ без Александра Овечкина? Его «Вашингтон» приехал в Филадельфию, и российский 34-летний форвард не собирался сдавать свои позиции. 09.01.2020 10:11 Хоккей Трофименко Кирилл
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке Петр Ян: Макгрегор не просто так выбрал бой с Серроне Масвидаль – о бое с Макгрегором: Конор не хочет драться, потому что понимает – он опозорится
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Лукаку и Мартинес круче Роналду! «Интер» не отпустил «Ювентус» в отрыв Команда Антонио Конте уверенно переиграла в гостях «Наполи» благодаря дублю Лукаку и голу Мартинеса и восстановила двоевластие с Турином в серии А.   07.01.2020 02:00 Футбол Мощенко Захар
«Барса» накрылась «матрасом». «Атлетико» вырвал путевку в финал Суперкубка Испании В финале мадридский клуб встретится с «Реалом». 10.01.2020 00:27 Футбол Мощенко Захар
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
15:22 Футбол Игроки «Зенита» вышли из отпуска и проходят медосмотр
15:15 Хоккей Деанджело стал первой звездой четверга в НХЛ
15:07 Футбол Владимир Пономарев: Очень положительно отнесся к назначению Кашшаи
15:07 Футбол Клубы РПЛ претендуют на Лемара
15:00 Скелетон Тарарыченкова одержала победу на этапе Кубка Европы по скелетону во Австрии
14:56 Футбол Газзаев продолжит работать с «Енисеем»
14:48 Теннис Рублев победил Эрбера и вышел в полуфинал в Дохе
14:35 Биатлон Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли
14:31 Скелетон Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону во Франции
14:24 Футбол Александр Кульчий: Приложим все усилия, чтобы вернуть «Динамо» в число лидеров российского футбола
14:18 Футбол «Милан» отказывается продавать Пентека в «Тоттенхэм»
14:16 Хоккей Билялов рассмотрит предложения от клубов НХЛ
14:07 Теннис Екатерина Александрова – о победе над Мугурусой: Я была спокойнее, чем накануне, и это помогло
14:04 Хоккей Тони Дианджело: Набрать три очка в первом периоде и еще два во втором было круто
13:45 Футбол Жиру согласовал контракт с «Интером», но клубы пока не договорились о компенсации
13:39 Бокс Бой между Бетербиевым и Фаньлунем может пройти в Москве
13:27 Хоккей Игорь Шестеркин: Лундквист для меня был легендой еще в Москве
13:27 Футбол Мартин Якубко: Тарасову нужно определиться, что для него важнее – футбол или другие дела
13:17 Футбол Кульчий возглавил молодежный состав «Динамо»
13:10 Хоккей Мэтт Дюшен – о шайбе Ринне: Здорово получилось, я такое раньше видел только раз
Сотрудников Центрального аппарата ФСБ уволили за съемку стрельбы на Лубянке
Как провели новогодние выходные тагильские випы
Самолет из Москвы приземлился в Петрозаводске с опозданием на три часа
От Куршевеля до Гребеней: где оренбургские VIP-ы провели новогодние каникулы
Программу для определения вреда от загрязнения водоемов создали в Ростове
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика