Рублев обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Дохе Матч продолжался 54 минуты.

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23-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

В полуфинальной встрече 22-летний российский теннисист нанес поражение Миомиру Кецмановичу из Сербии. За 54 минуты Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

В финале его соперником станет 20-летний француз Корентен Муте, обыгравший в трех сетах Стэна Вавринку – 3:6, 7:5, 6:3.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 359 180 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:3, 6:1