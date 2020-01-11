Андрей Рублев: Потрясающее чувство, когда в начале сезона выходишь в финал Турнир проходит в Катаре.

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свой выход финале турнира ATP в Дохе – сегодня россиянин одержал победы над французом Пьером-Угом Эрбером (6:4, 6:3) и сербом Миомиром Кецмановичем (6:3, 6:1) в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

– Сегодня во втором матче я чувствовал себя даже лучше, чем в первом. Я лучше двигался и бил сильнее. Чувствовал гораздо больше энергии. Конечно, это удивительно, когда в самом начале сезона выходишь в финал. Потрясающее чувство. Посмотрим, что произойдет завтра. Постараюсь проявить свои лучшие качества, – цитирует Рублева ATP.

В финале его соперником станет 20-летний француз Корентен Муте, обыгравший в трех сетах Стэна Вавринку – 3:6, 7:5, 6:3.