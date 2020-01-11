Россия не смогла выйти в финал ATP Cup - Советский спорт
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11 января 2020 09:40ТеннисЛипкин Антон

Россия не смогла выйти в финал ATP Cup

Хачанов и Медведев проиграли одиночные матчи.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли выйти в финал командного турнира ATP Cup в Сиднее.

В полуфинале с Сербией сборная России проиграла оба одиночных матча и еще до парной игры лишилась шансов пробиться в финал.

Сначала Карен Хачанов потерпел поражение от Душана Лайовича (5:7, 6:7 (1:7)), после чего во встрече первых номеров Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу (1:6, 7:5, 4:6).

Ранее сборная России выиграл все четыре матча на турнире: у Италии (3-0), США (2-1), Норвегии (3-0) – на групповом этапе и у Аргентины (3-0) – в ¼ финала.

Напомним, второй финалист определится в матче Австралия – Испания.

Сидней (Австралия)
Турнир ATP ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
½ финала

Сербия – Россия – 2-0
Душан Лайович – Карен Хачанов – 7:5, 7:6 (7:1)
Новак Джокович – Даниил Медведев – 6:1, 5:7, 6:4

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