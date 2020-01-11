Россия не смогла выйти в финал ATP Cup Хачанов и Медведев проиграли одиночные матчи.

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли выйти в финал командного турнира ATP Cup в Сиднее.

В полуфинале с Сербией сборная России проиграла оба одиночных матча и еще до парной игры лишилась шансов пробиться в финал.

Сначала Карен Хачанов потерпел поражение от Душана Лайовича (5:7, 6:7 (1:7)), после чего во встрече первых номеров Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу (1:6, 7:5, 4:6).

Ранее сборная России выиграл все четыре матча на турнире: у Италии (3-0), США (2-1), Норвегии (3-0) – на групповом этапе и у Аргентины (3-0) – в ¼ финала.

Напомним, второй финалист определится в матче Австралия – Испания.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

½ финала

Сербия – Россия – 2-0

Душан Лайович – Карен Хачанов – 7:5, 7:6 (7:1)

Новак Джокович – Даниил Медведев – 6:1, 5:7, 6:4