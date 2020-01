Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте

В финале турнира ATP в столице Катара Дохе россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл француза Корентена Муте – 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час и 28 минут.

Ранее 22-летний Рублев лишь дважды выигрывал турнир в ATP тура в одиночном разряде. В июле 2017 года Андрей в 19-летнем возрасте стал победителем Открытого чемпионата Хорватии, победив в решающем матче итальянца Паоло Лоренци (6:4, 6:2). В октябре прошлого года Рублев стал победителем Кубка Кремля в Москве. В финале был обыгран француз Адриан Маннарино (6:4, 6:0).

Что касается турнира в Дохе, то прежде был только один случай, когда его победителем становился россиянин. В 2010-м лучшим в столице Катара стал Николай Давыденко.

Rublev rules in Doha! 🇷🇺 @AndreyRublev97 has defeated Moutet 6-2 7-6(3) to win the @QatarTennis 🏆 pic.twitter.com/3xsLJF5ocI

Lift it high, @AndreyRublev97 🏆



That's a third #ATPTour title for the Russian 🙌pic.twitter.com/o2xQUAfIZB