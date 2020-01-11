Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте

В финале турнира ATP в столице Катара Дохе россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл француза Корентена Муте – 6:2, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час и 28 минут.
Ранее 22-летний Рублев лишь дважды выигрывал турнир в ATP тура в одиночном разряде. В июле 2017 года Андрей в 19-летнем возрасте стал победителем Открытого чемпионата Хорватии, победив в решающем матче итальянца Паоло Лоренци (6:4, 6:2). В октябре прошлого года Рублев стал победителем Кубка Кремля в Москве. В финале был обыгран француз Адриан Маннарино (6:4, 6:0).
Что касается турнира в Дохе, то прежде был только один случай, когда его победителем становился россиянин. В 2010-м лучшим в столице Катара стал Николай Давыденко.
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