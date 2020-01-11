Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 января 2020 20:55ТеннисШарафудинов Виктор

Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP

Российский теннисист выиграл турнир в Дохе.

На турнире ATP в столице Катара Дохе 22-летний россиянин Андрей Рублев выиграл свой третий титул в карьере. Эта победа должна обеспечить Андрею его лучший результат в мировом рейтинге – 19-е место.

В финале катарского турнира Рублев обыграл француза Корентена Муте. Итоговый результат – 6:2, 7:6 (7:3). Сразу же после матча Андрей дал комментарий Tennis TV.

«Впереди еще очень много работы, – отметил российский теннисист. – Конечно же, я очень счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга. Всегда есть много вещей, которые нужно улучшать. Но это даже хорошо, что у меня еще много простора для дальнейшего прогресса. Я хочу достичь максимума от своих возможностей. Посмотрим, что из этого получится».

В 2017 году Рублев выиграл Открытый чемпионат Хорватии, а в октябре прошлого года стал победителем московского Кубка Кремля.

«Ключевой момент матча – пятиминутное большинство, которое мы провалили» Комментарии игроков и главных тренеров московского «Динамо» и ЦСКА после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором армейцы на выезде победили со счетом 4:1. 08.01.2020 21:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
«Нефтехимик» выиграл у «Торпедо» Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев получили право сыграть в Матче звезд КХЛ «Северсталь» обыграла «Йокерит», прервав 5-матчевую победную серию финского клуба
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке Ньюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15 Хоккей Славин Виталий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
3А+2Е. На чемпионате России начинается главное: схватка пяти суперзвезд В пятницу на первенстве страны в Красноярске в борьбу вступают Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. 27.12.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
21:53 Футбол «Лацио» обыграл «Наполи» благодарю голу Иммобиле, одержав 10-ю победу кряду
21:35 Футбол «Лион» в гостях одержал волевую победу над «Бордо»
21:22 Фигурное катание Хавронина и Чиризано лидируют в танцах на льду, Синицына вторая после короткой программы
21:06 Конькобежный спорт Юсков выиграл бронзу чемпионата Европы на дистанции 5000 метров
20:55 Теннис Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP
20:34 Футбол Официально: Демме перешел из «РБ Лейпциг» в «Наполи»
20:20 Теннис Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте
19:57 Футбол «Челси» одержал уверенную победу над «Бернли»
19:55 Футбол «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»
19:54 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон»
19:35 Гандбол Мужская сборная России уступила Венгрии в первом матче чемпионата Европы
19:31 Хоккей «Нефтехимик» выиграл у «Торпедо»
19:22 Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду
19:06 Биатлон Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде
18:58 Футбол Первый гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри»
18:49 Биатлон Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу
18:46 Хоккей Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев получили право сыграть в Матче звезд КХЛ
18:35 Конькобежный спорт Кулижников победил на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, Мурашов – 3-й
18:23 Конькобежный спорт Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы
18:23 Хоккей «Северсталь» обыграла «Йокерит», прервав 5-матчевую победную серию финского клуба
Синоптики пообещали жителям Хабаровского края тёплую погоду
Власти Волгограда не замечают в Банковском переулке уродующей город стройки
Неделя в Удмуртии: патриотичный бизнес, нищее население и «неживые» соцсети Бречалова
Нижегородская область направила программу модернизации поликлиник в минздрав РФ
Во Владивостоке загорелась конюшня, есть пострадавший
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика