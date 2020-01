Андрей Рублев: Счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга ATP

На турнире ATP в столице Катара Дохе 22-летний россиянин Андрей Рублев выиграл свой третий титул в карьере. Эта победа должна обеспечить Андрею его лучший результат в мировом рейтинге – 19-е место.

В финале катарского турнира Рублев обыграл француза Корентена Муте. Итоговый результат – 6:2, 7:6 (7:3). Сразу же после матча Андрей дал комментарий Tennis TV.

«Впереди еще очень много работы, – отметил российский теннисист. – Конечно же, я очень счастлив пробиться в первую 20-ку рейтинга. Всегда есть много вещей, которые нужно улучшать. Но это даже хорошо, что у меня еще много простора для дальнейшего прогресса. Я хочу достичь максимума от своих возможностей. Посмотрим, что из этого получится».

Never. Stop. Working!@AndreyRublev97's message couldn't be clearer...



The Russian is projected to move up to a career-high No.19 in the ATP Rankings on Monday 👏 pic.twitter.com/WGYQkkCMwK