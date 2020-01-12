Андрей Рублев: Надеюсь, победа в Дохе придаст мне уверенности Россиянин выиграл турнир в Дохе.

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы в финале турнира АТР.

«Круто начать сезон таким образом. Надеюсь, это придаст мне уверенности. Начинаю потихоньку справляться с тем, что я фаворит. Доволен собой, доволен этим турниром, доволен, что смог справиться с небольшими трудностями. Буду стараться держать тот же уровень и стараться прибавлять», - сказал Рублев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера россиянин выиграл свой третий титул в карьере. В финале турнира в Дохе Рублев обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

В 2017 году российский теннисист выиграл Открытый чемпионат Хорватии, а в октябре прошлого года стал победителем московского Кубка Кремля.