Джокович обыграл Надаля и сравнял счет в финале ATP Cup Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в матче финала ATP Cup.

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Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась победой серба со счетом 6:2, 7:6 (7:4). За время матча Джокович 12 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из восьми и совершил две двойные ошибки. На счету Надаля пять эйсов, а также три двойные ошибки.

Напомним, что в первом матче этого финала испанец Роберто Баутиста-Агут одолел серба Душана Лайовича со счетом 7:5, 6:1.

Таким образом, судьба финала решиться в парной встрече, которая состоится сегодня позднее.