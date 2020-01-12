Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup - Советский спорт
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12 января 2020 17:37Теннис

Сборная Сербии одержала победу на ATP Cup

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки переиграли Пабло Карреньо-Бусту и Фелисаяно Лопеса в парном матче финального противостояния ATP Cup.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. За время матча сербские теннисисты выполнили пять эйсов, реализовали три из шести брейк-пойнта и допустили одну двойную ошибку. На счету испанцев четыре подачи навылет, один брейк-пойнт из трех, а также две двойные ошибки.

Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут переиграл серба Душана Лайовича (7:5, 6:1), а Новак Джокович нанес поражение Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:4)).

Таким образом, сборная Сербии, обыграв команду Испании со счетом 2-1, стала первым победителем Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).

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