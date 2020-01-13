В обновленном рейтинге WTA Александрова стала лучшей среди россиянок WTA опубликовала новый рейтинг теннисисток.

Российская теннисистка Екатерина Александрова оказалось лучшей среди россиянок в обновленном рейтинге WTA.

В минувшую субботу Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне. Благодаря этой победе россиянка поднялась с 34-й на 26-ю позицию. Анастасия Павлюченкова опустилась с 29-го места на 31-е.

Сразу несколько изменений произошли в первой десятке. Японка Наоми Осака поднялась на третье место, обогнав румынку Симону Халеп. Швейцарка Белинда Бенчич опередила чешку Петру Квитову и занимает седьмую строчку. Американка Серена Уильямс обошла голландку Кики Бертенс и расположилась на девятой строчке.

Рейтинг WTA от 13 января:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7547 очков;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;

3 (4). Наоми Осака (Япония) - 5496;

4 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5461;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5075;

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4935;

7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4605;

8 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4436;

9 (10). Серена Уильямс (США) - 4215;

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4165...

26 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1645…

31 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1531…

42 (42). Вероника Кудерметова (Россия) - 1328...

53 (51). Светлана Кузнецова (Россия) - 1052...

58 (58). Анна Блинкова (Россия) - 989...

68 (70). Дарья Касаткина (Россия) - 880…

87 (88). Виталия Дьяченко (Россия) - 719...

90 (96). Анастасия Потапова (Россия) - 700...

98 (103). Маргарита Гаспарян (Россия) - 678.