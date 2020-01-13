Кудерметова вышла во второй круг в Хобарте, Кузнецова выбыла

42-я ракетка мира Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире WTA Hobart International в Хобарте.
В первом круге 22-летняя российская теннисистка обыграла Саманту Стосур из Австралии, которая занимает 97-е место в мировом рейтинге. За 64 минуты Кудерметова завершила матч в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Ее следующая соперница определится в паре Кэтрин Беллис (США) – Мари Бузкова (Чехия).
В другом матче Светлана Кузнецова на двух тай-брейках потерпела поражение от Магды Линетт из Польши (6:7 (2:7), 6:7 (9:11)).
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия, 5) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:2
Магда Линетт (Польша, 6) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6 (7:2), 7:6 (11:9)
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