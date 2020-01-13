Кудерметова вышла во второй круг в Хобарте, Кузнецова выбыла - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 января 2020 12:23ТеннисЛипкин Антон

Кудерметова вышла во второй круг в Хобарте, Кузнецова выбыла

В Хобарте стартовал турнир WTA Hobart International.

42-я ракетка мира Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире WTA Hobart International в Хобарте.

В первом круге 22-летняя российская теннисистка обыграла Саманту Стосур из Австралии, которая занимает 97-е место в мировом рейтинге. За 64 минуты Кудерметова завершила матч в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Ее следующая соперница определится в паре Кэтрин Беллис (США) – Мари Бузкова (Чехия).

В другом матче Светлана Кузнецова на двух тай-брейках потерпела поражение от Магды Линетт из Польши (6:7 (2:7), 6:7 (9:11)).

Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 5) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:2
Магда Линетт (Польша, 6) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6 (7:2), 7:6 (11:9)

Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой Матвей Елисеев: Два промаха на один рубеж – очень много
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Амир Мифтахов: Соперник полезет вам под кожу Вратарь молодежной сборной России поделился эмоциями после возвращения с МЧМ-2020. 07.01.2020 20:30 Хоккей Кузютина Елена
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой Матвей Елисеев: Два промаха на один рубеж – очень много
Возвращение в Pride. Емельяненко подерется с Джексоном Российский тяжеловес Федор Емельяненко 28 декабря в Японии проведет бой против американца Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator. 28.12.2019 17:00 ММА Усачев Владислав
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
13:27 Футбол Хеведес договорился о контракте с «Кельном»
13:23 Биатлон Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге
13:10 Гандбол Эдуард Кокшаров: Исландия построена на двух-трех игроках, остальные им подыгрывают
13:06 Футбол «Спартак» вылетел на сбор в Абу-Даби
12:56 Футбол Маурицио Сарри: Травма Демирала может быть серьезной
12:47 Футбол Нападающий «Локомотива» Фарфан не планирует завершать карьеру
12:40 Хоккей Шеро уволен с поста генменеджера «Нью-Джерси»
12:32 Футбол «Краснодар» вышел из отпуска
12:23 Теннис Кудерметова вышла во второй круг в Хобарте, Кузнецова выбыла
12:18 Футбол СМИ: «Барселона» уже сегодня может уволить Вальверде
12:08 Теннис Павлюченкова победила Контавейт, Касаткина проиграла Бенчич
12:05 Футбол Агент Крала: Сейчас Алекс хочет остаться в «Спартаке»
11:53 Футбол «Барселона» планирует купить нападающего из-за травмы Суареса
11:53 Футбол Кокорин и Малком полетели с «Зенитом» на сбор в Катар
11:38 Биатлон Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой
11:37 Хоккей Крэйг Вудкрофт – о матче со «Спартаком»: Не только большинство не пошло, но и игра вратарей
11:27 Хоккей Александр Андриевский: Два очка нужны «Сочи» как воздух
11:20 Хоккей Гудачек, Леписте и Йенсен признаны лучшими игроками недели в КХЛ
11:20 Футбол Серхио Агуэро: Счастлив стоять в одном ряду с Анри, Лэмпардом и Ширером
11:09 Хоккей Юбердо стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика