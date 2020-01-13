Кудерметова вышла во второй круг в Хобарте, Кузнецова выбыла В Хобарте стартовал турнир WTA Hobart International.

42-я ракетка мира Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире WTA Hobart International в Хобарте.

В первом круге 22-летняя российская теннисистка обыграла Саманту Стосур из Австралии, которая занимает 97-е место в мировом рейтинге. За 64 минуты Кудерметова завершила матч в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Ее следующая соперница определится в паре Кэтрин Беллис (США) – Мари Бузкова (Чехия).

В другом матче Светлана Кузнецова на двух тай-брейках потерпела поражение от Магды Линетт из Польши (6:7 (2:7), 6:7 (9:11)).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 5) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:2, 6:2

Магда Линетт (Польша, 6) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6 (7:2), 7:6 (11:9)