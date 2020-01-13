Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20 Три российских теннисиста входят в первую двадцатку.

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Первая ракетка России Даниил Медведев по итогам командного турнира ATP Cup вернулся на четвертое место в рейтинге ATP.

23-летний российский теннисист опередил Доминика Тима из Австрии. Карен Хачанов, также выступавший на ATP Cup, переместился на 16-е место. А еще один представитель России – Андрей Рублев – благодаря победе на турнире в Дохе поднялся в топ-20 и теперь занимает 18-е место.

На этой неделе Хачанов выступит в Окленде, а Рублев – в Аделаиде.

Рейтинг ATP

Положение на 13 января 2020 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 10 235 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 9715

3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6590

4. (5) Даниил Медведев (Россия) – 5960

5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 5890

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 5375

7. (7) Александр Зверев (Германия) – 3345

8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2870

9. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2630

10. (9) Гаэль Монфис (Франция) – 2565

11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2555

12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2310

13. (14) Денис Шаповалов (Канада) – 2200

14. (13) Диего Шварцман (Аргентина) – 2130

15. (15) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2045

16. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1995

17. (16) Кеи Нисикори (Япония) – 1930

18. (25) Андрей Рублев (Россия) – 1799

19. (20) Григор Димитров (Болгария) – 1772

20. (19) Джон Изнер (США) – 1770