Медведев вернулся на 4-е место в рейтинге ATP, Рублев снова в топ-20

Первая ракетка России Даниил Медведев по итогам командного турнира ATP Cup вернулся на четвертое место в рейтинге ATP.
23-летний российский теннисист опередил Доминика Тима из Австрии. Карен Хачанов, также выступавший на ATP Cup, переместился на 16-е место. А еще один представитель России – Андрей Рублев – благодаря победе на турнире в Дохе поднялся в топ-20 и теперь занимает 18-е место.
На этой неделе Хачанов выступит в Окленде, а Рублев – в Аделаиде.
Рейтинг ATP
Положение на 13 января 2020 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 10 235 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 9715
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6590
4. (5) Даниил Медведев (Россия) – 5960
5. (4) Доминик Тим (Австрия) – 5890
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 5375
7. (7) Александр Зверев (Германия) – 3345
8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2870
9. (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2630
10. (9) Гаэль Монфис (Франция) – 2565
11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2555
12. (12) Фабио Фоньини (Италия) – 2310
13. (14) Денис Шаповалов (Канада) – 2200
14. (13) Диего Шварцман (Аргентина) – 2130
15. (15) Стэн Вавринка (Швейцария) – 2045
16. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1995
17. (16) Кеи Нисикори (Япония) – 1930
18. (25) Андрей Рублев (Россия) – 1799
19. (20) Григор Димитров (Болгария) – 1772
20. (19) Джон Изнер (США) – 1770
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