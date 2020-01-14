Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 января 2020 08:02Теннис

Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисиста Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти во втором круге от турнира в Аделаиде.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу австралийской спортсменки. За время матча Павлюченкова четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнт из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперниц 11 эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из семи, а также шесть двойных ошибок.

Добавим, что за выход в полуфинал Эшли Барти поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Ингрид Тандревольд: Мой прадед родом из Сибири Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео) Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона. 29.12.2019 10:00 ММА Усачев Владислав
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Ингрид Тандревольд: Мой прадед родом из Сибири Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге Тарьей Бе: Борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет жесткой
Антон Миранчук: Теперь нас с братом нельзя перепутать 24-летний полузащитник «Локомотива» сменил имидж, перекрасившись в блондина. 13.01.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла Буре А ведь «Монреаль» не прогадал, заключив 3 января контракт до конца сезона с Ильей Ковальчуком на минимальную сумму в 700 тысяч долларов. 12.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Овечкин хитовал, «Вашингтон» проиграл Как же в очередном туре НХЛ без Александра Овечкина? Его «Вашингтон» приехал в Филадельфию, и российский 34-летний форвард не собирался сдавать свои позиции. 09.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
09:06 Хоккей Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин - второй
08:50 Теннис Дьяченко уступила Саккари и не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде
08:34 Теннис Блинкова проиграла Жабер в первом раунде турнира в Хобарте
08:17 Хоккей Защитник «Торонто» Райли выбыл на восемь недель из-за перелома ступни
08:02 Теннис Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
07:52 Бокс Александр Беспутин: На 100% уверен, что Ломаченко станет абсолютным чемпионом в 2020 году
07:37 Бокс Александр Беспутин: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
07:22 Хоккей «Филадельфия» вырвала победу у «Бостона», уступая по ходу матча в три шайбы (видео)
07:04 Хоккей Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Анахайм»
06:46 Хоккей Василевский заменит Раска в «Матче звезд НХЛ»
06:41 Хоккей «Калгари» на выезде уступил «Монреалю», прервав свою серию из пяти побед кряду (видео)
06:14 Хоккей Дубль Овечкина и 23 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной» (видео)
06:02 Хоккей Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» (видео)
01:58 ММА Президент UFC: Макгрегор рассчитывает заменить Фергюсона, если тот откажется от боя с Хабибом
01:44 Футбол Сетьен возглавил «Барселону»
01:28 Футбол «Барселона» объявила об отставке Вальверде
01:02 Гандбол Российские гандболисты пропустят ОИ-2020
00:44 ММА Конор Макгрегор: За бой с Серроне мне заплатят 80 млн долларов
00:05 Футбол Слуцкий провел первую тренировку в «Рубине» (фото)
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
В Хабаровском крае с прошлого года не могут найти мужчину
Губернатор Нижегородской области заявил о возобновлении продажи билетов на «Стриж»
«Я что, волшебник?»: губернатор Приморья встретился с пайщиками ЖСК «Остров»
Информация о пропаже детей в Ростове оказалась фейком
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика