Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде Российская теннисиста Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти во втором круге от турнира в Аделаиде.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу австралийской спортсменки. За время матча Павлюченкова четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнт из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперниц 11 эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из семи, а также шесть двойных ошибок.

Добавим, что за выход в полуфинал Эшли Барти поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия).