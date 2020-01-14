Блинкова проиграла Жабер в первом раунде турнира в Хобарте Российская теннисиста Анна Блинкова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в первом раунде турнира в Хобарте (Австралия).

Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4. За время матча Блинкова реализовала три брейк-пойнта из шести и совершила четыре двойные ошибки. На счету семь реализованных брейк-пойнта из 21, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что следующей соперницей Жабер на турнире будет победительница встречи между китаянкой Ван Яфань и испанкой Гарбинье Мугурусой.