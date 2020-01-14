Дьяченко уступила Саккари и не смогла выйти во второй круг турнира в Аделаиде

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу греческой спортсменки. За время матча Дьяченко реализовала один брейк-пойнт из двух и допустила три двойные ошибки. На счету ее соперницы пять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из 14, а также две двойные ошибки.
Добавим, что следующей соперницей Саккари станет Донна Векич из Хорватии.
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