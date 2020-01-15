Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде Россиянин занимает 18-ю строчку в рейтинге АТР.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Аделаиде.

В матче второго круга Рублев за 54 минуты переиграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:3, 6:3.

В 1/4 финала россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Сэм Куэрри (США) — 6:3, 6:3.