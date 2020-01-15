Матчи квалификационного раунда Australian Open прерваны из-за лесных пожаров Австралия продолжает страдать от сильнейшей природной катастрофы.

Матчи квалификации первого в году турнира «Большого шлема» - Australian Open - прерваны из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, после первого сета прерван матч россиянки Варвары Грачевой с француженкой Хлоэ Паке. Российская теннисистка выиграла первую партию со счетом 6:2.

Напомним, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года. Ранее на проблемы с дыханием жаловались многие спортсмены, а словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть матч со швейцаркой Стефани Фегель и была вынуждена сняться с соревнований.

Основной турнир Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля.