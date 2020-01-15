Матчи квалификационного раунда Australian Open отложены из-за дождя

Матчи квалификации первого в году турнира «Большого шлема» - Australian Open - прерваны из-за дождя.
Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter турнира. Матчи будут продолжены в четверг.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что причиной остановки соревнований являются лесные пожары, бушующие в Австралии с сентября 2019 года. По этой причине вчерашние встречи квалификационного раунда были отложены на час. После возобновления матчей многие спортсмены жаловались на проблемы с дыханием, а словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть матч со швейцаркой Стефани Фегель и была вынуждена сняться с соревнований.
Основной турнир Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля.
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