Кудерметова без борьбы вышла в полуфинал теннисного турнира в Хобарте Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в австралийском Хобарте.

Соперницей россиянки в 1/4 финала должна была стать Гарбинье Мугуруса, однако испанская теннисистка отказалась от участия в матче. Добавим, что в полуфинале турнира Кудерметова сыграет с китаянкой Чжан Шуай, победившей американку Лорен Дэвис (6:1, 6:4).