Соболенко обыграла Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:4, 6:2. За время матча Соболенко пять раз подала навылет и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные ошибки.
В следующем матче на турнире Соболенко встретится с украинкой Даяной Ястремской.
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