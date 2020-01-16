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Соболенко обыграла Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде - Советский спорт
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16 января 2020 07:55Теннис

Соболенко обыграла Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла верх над румынкой Симону Халеп четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия).

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась победой белорусской спортсменки со счетом 6:4, 6:2. За время матча Соболенко пять раз подала навылет и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные ошибки.

В следующем матче на турнире Соболенко встретится с украинкой Даяной Ястремской.

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