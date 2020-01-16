Де Минаур снялся с Australian Open Первая ракетка Австралии не выступит на домашнем турнире «Большого шлема» из-за травмы живота.

21-я ракетка мира Алекс Де Минаур пропустит первый в году турнир «Большого шлема» Australian Open, сообщает официальный сайт ATP.

20-летний австралиец не выступит на домашнем турнире из-за травмы живота. Ранее по этой причине он снялся с Adelaide International, который проходит на этой неделе.

Напомним, нынешний сезон Де Минаур начал с выступления за сборную Австралии на ATP Cup и помог команде дойти до полуфинала.

Ранее первая ракетка Австралии трижды играл в основной сетке Australian Open и добился своего лучшего результата в прошлом году, когда дошел до третьего круга.

Теперь в число сеяных Australian Open вошел канадец Милош Раонич. Турнир стартует 20 января.