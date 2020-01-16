Де Минаур снялся с Australian Open

21-я ракетка мира Алекс Де Минаур пропустит первый в году турнир «Большого шлема» Australian Open, сообщает официальный сайт ATP.
20-летний австралиец не выступит на домашнем турнире из-за травмы живота. Ранее по этой причине он снялся с Adelaide International, который проходит на этой неделе.
Напомним, нынешний сезон Де Минаур начал с выступления за сборную Австралии на ATP Cup и помог команде дойти до полуфинала.
Ранее первая ракетка Австралии трижды играл в основной сетке Australian Open и добился своего лучшего результата в прошлом году, когда дошел до третьего круга.
Теперь в число сеяных Australian Open вошел канадец Милош Раонич. Турнир стартует 20 января.
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