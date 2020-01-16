Медведев сыграет в первом круге Australian Open с Тиафу В Мельбурне прошла жеребьевка первого в году турнира «Большого шлема».

Российские теннисисты по итогам жеребьевки Australian Open узнали своих первых соперников на турнире «Большого шлема» в Мельбурне.

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под четвертым номером, начнет турнир матчем с американцем Фрэнсисом Тиафу, который занимает 47-е место в мировом рейтинге.

16-й номер посева Карен Хачанов узнает своего соперника по итогам квалификации, а 17-й сеяный Андрей Рублев сыграет с австралийцем Кристофером О’Коннеллом. Обладатель wild card располагается на 117-м месте в рейтинге ATP.

Отметим, что все российские теннисисты попали в одну половину и будут проводить свои матчи в один день. Турнир стартует 20 января.