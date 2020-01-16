Медведев сыграет в первом круге Australian Open с Тиафу

Российские теннисисты по итогам жеребьевки Australian Open узнали своих первых соперников на турнире «Большого шлема» в Мельбурне.
Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под четвертым номером, начнет турнир матчем с американцем Фрэнсисом Тиафу, который занимает 47-е место в мировом рейтинге.
16-й номер посева Карен Хачанов узнает своего соперника по итогам квалификации, а 17-й сеяный Андрей Рублев сыграет с австралийцем Кристофером О’Коннеллом. Обладатель wild card располагается на 117-м месте в рейтинге ATP.
Отметим, что все российские теннисисты попали в одну половину и будут проводить свои матчи в один день. Турнир стартует 20 января.
От сумы и тюрьмы не зарекайтесь. Футболисты, опустившиеся на финансовое дно Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр - далеко не первый известный в прошлом футболист, опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за политики. Вот некоторые примеры. 15.01.2020 19:06 Футбол У Брагина нет движения вверх. Тренер – на выход Обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов считает, что Валерий Брагин не оправдал доверия, работая на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Иванов Сергей Седьмой – на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр «Эрдоган отнял у меня все. Теперь я – нищий таксист». Откровенное интервью Хакана Шукюра Турецкая звезда еле сводит концы с концами в США. 15.01.2020 13:00 Футбол Анисимов Вадим Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:47 ММА Ващенко Сергей Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай «Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев 12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай