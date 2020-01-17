Российский теннисист Донской пробился в финал квалификации Australian Open

Российский теннисист Евгени Донской вышел в финал квалификационного раунда Australian Open.
В полуфинале квалификации Донской встречался с хорватом Виктором Галовичем. Матч продолжался 2 часа 9 минут и завершился победой россиянина со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Напомним, в предыдущем раунде Донской победил бразильца Жоана Менезеша — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8).
За место в основной сетке Australian Open российский теннисист поборется с египтянином Мохамедом Сафватом. Встреча состоится в ночь на 18 января.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.
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