Барти победила Коллинс и сыграет с Ястремской в финале в Аделаиде Австралийская теннисистка вышла в свой первый финал в новом сезоне.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала второй финалисткой турнира WTA Adelaide International в Аделаиде.

В полуфинале 23-летняя австралийская теннисистка нанесла поражение Даниэль Коллинс из США, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге. За 1 час 55 минут матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Таким образом, после вылета в первом круге на турнире в Брисбене на прошлой неделе Барти вышла в свой первый финал в новом сезоне. Ее соперницей станет Даяна Ястремская из Украины, победившая ранее Арину Соболенко (6:4, 7:6 (7:4)).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Эшли Барти (Австралия, 1) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6 (7:5)