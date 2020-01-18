Барти победила Ястремскую и завоевала первый титул в 2020 году - Советский спорт
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18 января 2020 11:42ТеннисЛипкин Антон

Барти победила Ястремскую и завоевала первый титул в 2020 году

Первая ракетка мира выиграла турнир в Аделаиде.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победителем турнира WTA Adelaide International в Аделаиде.

В решающем матче 23-летняя австралийская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге. За 1 час 25 минут матч завершился со счетом 6:2, 7:5.

Барти завоевала первый в сезоне и восьмой за карьеру титул на турнирах WTA. Отметим, что на прошлой неделе она проиграла в своем первом же матче в Брисбене.

Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 7:5

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