Барти победила Ястремскую и завоевала первый титул в 2020 году Первая ракетка мира выиграла турнир в Аделаиде.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победителем турнира WTA Adelaide International в Аделаиде.

В решающем матче 23-летняя австралийская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины, которая занимает 24-е место в мировом рейтинге. За 1 час 25 минут матч завершился со счетом 6:2, 7:5.

Барти завоевала первый в сезоне и восьмой за карьеру титул на турнирах WTA. Отметим, что на прошлой неделе она проиграла в своем первом же матче в Брисбене.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 7:5