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Евгений Кафельников – Рублеву: Ждем тебя в десятке уже после Australian Open - Советский спорт
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18 января 2020 12:44ТеннисЛипкин Антон

Евгений Кафельников – Рублеву: Ждем тебя в десятке уже после Australian Open

Российский теннисист выиграл второй турнир подряд со старта сезона.

Олимпийский чемпион бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил Андрея Рублева с победой на турнире ATP Adelaide International в Аделаиде.

«Российский «Рубль» продолжает доминировать в сезоне-2020, завоевав в Аделаиде второй титул подряд. Отличная работа, парень. Принимай наши поздравления, красавчик! Ждем тебя в десятке уже после Australian Open», – написал Кафельников в твиттере.

Отметим, что на прошлой неделе 22-летний Рублев стал победителем турнира в Дохе. В 2020 году на его счету восемь выигранных матчей из восьми.

В финале турнира в Аделаиде Рублев за 56 минут нанес поражение 91-му номеру мирового рейтинга Ллойду Харрису из ЮАР.

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