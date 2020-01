Евгений Кафельников – Рублеву: Ждем тебя в десятке уже после Australian Open

Олимпийский чемпион бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил Андрея Рублева с победой на турнире ATP Adelaide International в Аделаиде.

«Российский «Рубль» продолжает доминировать в сезоне-2020, завоевав в Аделаиде второй титул подряд. Отличная работа, парень. Принимай наши поздравления, красавчик! Ждем тебя в десятке уже после Australian Open», – написал Кафельников в твиттере.

Russian «Rubles» @AndreyRublev97 continues to dominate 2020 season with second consecutive title🏆 in Adelaide👏🏻👏🏻! Well done dude👍🏻.Принимай наши поздравления,красавчик!! Ждём тебя в «десятке» уже после @AustralianOpen.