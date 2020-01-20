Александрова обыграла швейцарку Тайхманн и пробилась во второй круг Australian Open В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема».

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала первой представительницей России, пробившейся во второй круг Australian Open. В матче первого раунда россиянка в трех сетах обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут. Александрова, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, во втором круге сыграет с победительницей пары Кайя Канапи (Эстония) - Барбора Крейчикова (Чехия). Напомним, ранее в матче первого круга Анастасия Калинская уступила Чжэн Сайсай из Китая со счетом 2:6, 3:6. Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг Екатерина Александрова (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 4:6, 6:2.