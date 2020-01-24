Сандгрен победил Куэрри и вышел в четвертый круг Australian Open Все три сета завершились с одинаковым счетом 6:4.

100-я ракетка мира Теннис Сандгрен одержал победу над другим американцем Сэмом Куэрри в третьем круге турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

28-летний Сандгрен оформил победу в трех сетах, выиграв каждый из них со счетом 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

Следующий соперник американца определится в паре Гидо Пелья (Аргентина, 22) – Фабио Фоньини (Италия, 12).

Отметим, что в 2018 году Сандгрен дошел в Мельбурне до четвертьфинала.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Теннис Сандгрен (США) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:4, 6:4