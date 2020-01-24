Сандгрен победил Куэрри и вышел в четвертый круг Australian Open

100-я ракетка мира Теннис Сандгрен одержал победу над другим американцем Сэмом Куэрри в третьем круге турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
28-летний Сандгрен оформил победу в трех сетах, выиграв каждый из них со счетом 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты.
Следующий соперник американца определится в паре Гидо Пелья (Аргентина, 22) – Фабио Фоньини (Италия, 12).
Отметим, что в 2018 году Сандгрен дошел в Мельбурне до четвертьфинала.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Теннис Сандгрен (США) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:4, 6:4
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