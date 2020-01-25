Анастасия Павлюченкова: Осознаю, что победила Плишкову, чуть позже Российская теннисистка выбила вторую ракетку мира из Australian Open.

30-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Каролиной Плишковой из Чехии (7:6 (7:4), 7:6 (7:3)) в матче третьего тура турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Я очень рада, но осознаю это чуть позже, потому что все еще сосредоточена так, будто мне играть следующий розыгрыш, – приводит BBC слова 28-летней российской теннисистки. – Я получила удовольствие от игры. Впервые победить Каролину – это потрясающе.

Я дважды выигрывала Australian Open. Это позволяет думать о том, что я смогу победить и на взрослом турнире».

Отметим, что Плишкова занимает второе место в рейтинге WTA. Следующей соперницей Павлюченковой станет Анжелик Кербер из Германии.