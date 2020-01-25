Каролина Плишкова – о поражении от Павлюченковой: Ошибки были негрубыми, но их оказалось много Вторая ракетка мира завершила выступление на Australian Open.

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова назвала причина поражения от Анастасии Павлюченковой из России (6:7 (4:7), 6:7 (3:7)) в матче третьего круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Я проиграла из-за ошибок, – приводит BBC слова 27-летней чешской теннисистки. – Возможно, их не назовешь грубыми, но их было много. У меня возникли проблемы с подачей, из-за чего процент оказался невысоким, и было мало эйсов».

Отметим, что Плишкова допустила 29 невынужденных ошибок против 43 у Павлюченковой и сделал шесть эйсов.

В предыдущие три года Плишкова неизменно доходила на Australian Open до четвертьфинала.