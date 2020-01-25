Вавринка вышел в четвертый круг Australian Open после отказа Изнера Матч продолжался 1 час 5 минут.

15-я ракетка мира Станислас Вавринка вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Соперник 34-летнего швейцарца – Джон Изнер из США – отказался от продолжения борьбы из-за травмы во втором сете при счете 4:6, 1:4. Матч продолжался 1 час 65 минут.

Напомним, Вавринка побеждал на Australian Open в 2014 году. Его следующий соперник определится в матче Даниил Медведев (Россия, 4) – Алексей Попырин (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг

Станислас Вавринка (Швейцария, 15) – Джон Изнер (США) – 6:4, 4:1, отказ