Даниил Медведев: Против Вавринки мне нужно будет показать свой максимум

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Australian Open против швейцарца Стэна Вавринки.
«У меня не будет возможности подготовить что-то специально под него, но мы что-нибудь придумаем. У Стэна мощная подача и игра, мне стоит поработать над приемом и агрессивностью. Нельзя позволять ему играть так, как он хочет. Мне нужно будет показать свой максимум», – приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
Напомним, россиянин занимает четвертое место в рейтинге АТР. Для Медведева лучшим результатом на Australian Open является выход в четвертый круг в 2019 году.
Вавринка занимает 15-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов. Швейцарец является победителем Открытого чемпионата Австралии 2014 года.
Встреча Медведев – Вавринка состоится 27 января и начнется в 03:00 мск.
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