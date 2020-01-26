Даниил Медведев: Против Вавринки мне нужно будет показать свой максимум В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Australian Open против швейцарца Стэна Вавринки.

«У меня не будет возможности подготовить что-то специально под него, но мы что-нибудь придумаем. У Стэна мощная подача и игра, мне стоит поработать над приемом и агрессивностью. Нельзя позволять ему играть так, как он хочет. Мне нужно будет показать свой максимум», – приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, россиянин занимает четвертое место в рейтинге АТР. Для Медведева лучшим результатом на Australian Open является выход в четвертый круг в 2019 году.

Вавринка занимает 15-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов. Швейцарец является победителем Открытого чемпионата Австралии 2014 года.

Встреча Медведев – Вавринка состоится 27 января и начнется в 03:00 мск.