Карен Хачанов: Сезон только начался, впереди еще много турниров В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Российский теннисист Карен Хачанов признался, что разочарован вылетом с Australian Open и пожелал удачи всем российским спортсменам, продолжающим борьбу на турнире.

«Сказать, что я расстроен – ничего не сказать. Я выложился на все 100%. Этот сезон только начался - впереди еще много турниров. Удачи всем российским теннисистам», – написал Хачанов на своей странице в Instagram.

Напомним, в матче третьего круга россиянин в пяти сетах уступил австралийцу Нику Кирьосу со счетом 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7. Матч продолжался 4 часа 24 минуты. Следующим соперником Кирьоса станет первая ракетка мира испанец Рафаэл Надаль, обыгрывший в трех сетах своего соотечественника Пабло Каррено-Буста – 6:1, 6:2, 6:4.

Выход в третий раунд Australian Open является для Хачанова повторением его лучшего выступления на турнире в карьере.