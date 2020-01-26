Александр Зверев: Рублев – один из самых сильных игроков в туре В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о россиянине Андрее Рублеве, с которым сыграет в 1/8 финала Australian Open.

«Он начал год с 11 побед подряд, но я надеюсь, что смогу прервать эту серию. Он играл потрясающе, выиграв два титула подряд. Удивительно видеть, как он делает это, потому что мы дружим с 10 лет. Он один из самых сильных игроков в туре. В любой ситуации он может выйти победителем. Он сильно прибавил», - приводит слова Зверева официальный сайт АТР.

Напомним, в этом году 22-летний россиянин завоевал титулы в Дохе и Аделаиде.

Благодаря этим победам Рублев поднялся на 16-е место в рейтинге АТР. Выход в четвертый раунд является лучшим результатом в карьере российского теннисиста на Australian Open.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге АТР. Для него 1/8 финала также является наивысшим достижением на открытом чемпионате Австралии.

Встреча Рублев - Зверев состоится завтра, 27 января, и начнется в 03:00 мск.