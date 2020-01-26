Федерер переиграл Фучовича и вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 в пользу швейцарца.

За время матча Федерер пять раз подал навылет и реализовал семь из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из девяти, а также один эйс и одна двойная ошибка.

Добавим, что в четвертьфинале Федерер встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.