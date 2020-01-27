Халеп обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open.
В матче четвертого раунда румынская теннисистка обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
Халеп выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. У Мертенс - три двойные ошибки и три выигранных брейка из пяти.
В четвертьфинале турнира соперницей Халеп станет победительница пары Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Швентек (Польша).
Добавим, что в 2018 году румынка дошла до финала Australian Open, где уступила Каролин Возняцки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Элиза Мертенс (Бельгия, 16) — 6:4, 6:4.
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