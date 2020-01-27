Халеп обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open.

В матче четвертого раунда румынская теннисистка обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Халеп выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. У Мертенс - три двойные ошибки и три выигранных брейка из пяти.

В четвертьфинале турнира соперницей Халеп станет победительница пары Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Швентек (Польша).

Добавим, что в 2018 году румынка дошла до финала Australian Open, где уступила Каролин Возняцки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Симона Халеп (Румыния, 4) — Элиза Мертенс (Бельгия, 16) — 6:4, 6:4.