Австриец Тим вышел в четвертьфинал Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 января 2020 07:24ТеннисНечаев Юрий

Австриец Тим вышел в четвертьфинал Australian Open

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Австрийский теннисист Доминик Тим в трех сетах обыграл француза Гаэля Монфиса в матче четвертого раунда Australian Open.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4 в пользу австрийца.

За матч Тим выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейка из 14. У Монфиса - восемь подач навылет.

В четвертьфинале Тим сыграет с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Добавим, что выход в 1/4 финала является лучшим результатом в карьере австрийского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 6:2, 6:4, 6:4.

Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Александр Тихонов: Нынешний тренерский штаб сборной – это уровень дворовой команды Виталий Норицын: На ЧМ хотелось бы видеть, что в каждой гонке мы можем побороться за медаль Сборная России установила новый антирекорд, проведя 26 гонок подряд без медалей на Кубке мира
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей
Георгий Лория: Джано после «Спартака» легко впишется в схему «Анортосиса» Джано Ананидзе подписал контракт до конца сезона с кипрским «Анортосисом», где объединится сразу с шестью соотечественниками. Мы позвонили одному из них – вратарю сборной Грузии и бывшему голкиперу «Крыльев Советов» и «Анжи», чтобы расспросить о трансфере экс-спартаковца. 23.01.2020 23:00 Футбол Мощенко Захар
Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Анна Щербакова: Я приеду и буду раскатывать новые коньки Александра Трусова: Иногда хочется оставаться маленькой Алена Леонова: Можем ожидать весь российский пьедестал в женском одиночном катании и на ЧМ
Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четверг В четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
РФС vs РПЛ? Отчего отношения стали натянутыми Главный редактор «Советского спорта» объясняет, что происходит сегодня в отношениях между двумя футбольными ведомствами. 22.01.2020 22:15 Футбол Яременко Николай
Кокорин не первый. Кто из звезд отказывался от «сплава» в аренду Противостояние Александра Кокорина и «Зенита» не уникально. Вспоминаем пять других случаев, когда клуб пытался насильно отправить известного игрока в аренду. 23.01.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем
Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
07:55 Баскетбол Названы имена еще четырех человек, погибших вместе с Брайантом
07:45 Теннис Эстонская теннисистка Контавейт пробилась в четвертьфинал Australian Open
07:24 Теннис Австриец Тим вышел в четвертьфинал Australian Open
07:10 Баскетбол Уэйн Гретцки: Молимся за Кобе и его семью
07:00 Баскетбол О'Нил - о гибели Брайанта: Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую
06:43 Баскетбол Вместе с Брайантом в результате авиакатастрофы погибли еще восемь человек
06:29 Баскетбол Майкл Джордан: Брайант был мне как младший брат
06:17 Теннис Халеп обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open
01:51 Баскетбол Источник назвал других пассажиров вертолета, в котором разбился Брайант
01:30 Баскетбол Овечкин – о гибели Брайанта: Он всегда ко мне хорошо относился. Легенда баскетбола
01:09 Футбол «ПСЖ» взял верх над «Лиллем», Неймар посвятил гол погибшему Брайанту
00:54 Футбол «Реал» одолел «Вальядолид» и возглавил таблицу чемпионата Испании
00:42 Футбол «Наполи» обыграл «Ювентус» и прервал серию из трех поражений кряду
00:21 Баскетбол Президент UFC отреагировал на новость о гибели Брайанта
00:06 Баскетбол Гомельский – о гибели Брайанта: На игре Кобе учились, учатся и будут учиться поколения
00:01 Баскетбол Дзюба – о гибели Брайанта: Мой любимый баскетболист... Просто не верится...
23:52 Баскетбол Источник: Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь
23:43 Баскетбол Пресс-служба сборной России – о гибели Брайанта: Скорбим со всем миром
23:27 Баскетбол Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант
23:15 Баскетбол Полиция подтвердила гибель Кобе Брайанта
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Топ-3 Тюмени: не толерантный таксист, влияние ВИНК, изъятие земли под новую развязку
Поездка в Эмираты стоила должности заместителю мэра Ставрополя Мясоедову
Двух детей придавило насмерть, когда они катались с горки в Гайском городском округе
«К судье вопросы». Журналистов не пустили на открытое заседание по делу Пушкарёва
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика