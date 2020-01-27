Австриец Тим вышел в четвертьфинал Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Австрийский теннисист Доминик Тим в трех сетах обыграл француза Гаэля Монфиса в матче четвертого раунда Australian Open.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:4 в пользу австрийца.

За матч Тим выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейка из 14. У Монфиса - восемь подач навылет.

В четвертьфинале Тим сыграет с победителем пары Ник Кирьос (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Добавим, что выход в 1/4 финала является лучшим результатом в карьере австрийского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 6:2, 6:4, 6:4.