Мугуруса вышла в четвертьфинал Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала еще одной четвертьфиналисткой Australian Open.

В матче четвертого раунда Мугуруса в двух сетах обыграла Кики Бертенс из Голландии со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Испанка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бертенс выполнила пять эйсов, совершила две двойные ошибки и выиграла два брейка из четырех.

В четвертьфинале Мугуруса встретится с победительницей матча Анжелик Кербер — Анастасия Павлюченкова.

Добавим, что выход в 1/4 финала Australian Open является повторением лучшего результата Мугурусы на этом турнире. Ранее она добиралась до этой стадии в 2017 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Кики Бертенс (Голландия, 9) — 6:3, 6:3.