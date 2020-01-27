Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Россиянин Даниил Медведев завершил свое выступление на Australian Open.

В матче четвертого круга российский теннисист в пяти партиях уступил швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут.

Медведев за матч выполнил 19 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У Вавринки - 18 подач навылет, одна двойная ошибка и четыре выигранных брейка из 11.

В следующем раунде швейцарец сыграет с победителем пары Андрей Рублев — Александр Зверев.

Напомним, Вавринка является победителем Открытого чемпионата Австралии 2014 года.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.