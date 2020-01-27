Симона Халеп – о матче с Мертенс: Сыграла лучше, чем в предыдущих матчах на Australian Open Румынская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Элизой Мертенс из Бельгии (6:4, 6:4) в четвертом круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Я держала в голове ее камбек в нашем предыдущем матче, – приводит слова 28-летней румынской теннисистки официальный сайт WTA. – Мне нужно было относиться со вниманием к каждому розыгрышу, не позволяя себе расслабляться, потому что она умеет здорово прибавлять.

Я хорошо справилась психологически, когда при счете 4:4 у нас было много гейм-пойнтов и брейк-пойнтов. В итоге я сделал брейк, а потом здорово подавала в последнем гейме. Думаю, этот матч я провела лучше, чем все предыдущие на турнире. Я довольна этим и стараюсь просто сохранять концентрацию. Мне нравится, как я себя чувствую».

Отметим, что Халеп в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open. Ее лучшим результатом на турнире остается выход в финал в 2018 году.

Следующей соперницей бывшей первой ракетки мира станет 28-я сеяная Анетт Контавейт из Эстонии.