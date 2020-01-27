Вавринка – о победе над Медведевым: Это был потрясающий матч при потрясающей атмосфере

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями после победы над Даниилом Медведевым в четвертом круге Australian Open.
«Это был потрясающий матч при потрясающей атмосфере. Играть против Даниила всегда очень тяжело. Во втором и третьем сетах я потерял контроль и начал проигрывать. Нужно было бороться с самим собой и продолжать работать. И я очень рад, что это принесло свои результаты», - приводит слова теннисиста официальный сайт АТР.
Напомним, сегодня Медведев в пяти партиях уступил Вавринке со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут.
В четвертьфинале швейцарец сыграет с победителем пары Андрей Рублев — Александр Зверев.
Вавринка является победителем Открытого чемпионата Австралии 2014 года.
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