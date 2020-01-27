Шамиль Тарпищев: Медведев был обязан обыгрывать Вавринку - Советский спорт
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27 января 2020 12:11ТеннисНечаев Юрий

Шамиль Тарпищев: Медведев был обязан обыгрывать Вавринку

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от швейцарца Стэна Вавринки на Australian Open.

«Даня обязан был выигрывать матч. Вначале решил задавить мощью, но не получилось, а после того, как повел 2-1, свалился на короткую игру, что позволило сопернику переломить ход встречи. Плюс, там Медведев уже потерял нить игры... Очень досадное поражение, потому что по классу игры Даня выше, если бы играл умно, то выиграл бы обязательно», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, сегодня Медведев в пяти партиях уступил Вавринке в четвертом круге Australian Open со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут.

В четвертьфинале швейцарец сыграет с победителем пары Андрей Рублев — Александр Зверев. Вавринка является победителем Открытого чемпионата Австралии 2014 года.

Дойдя до четвертого круга Australian Open, Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, повторил свое лучшее выступление на этом турнире.

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