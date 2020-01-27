Виктор Янчук: Надо рассматривать поражение Медведева как промежуточный этап Заслуженный тренер России Виктор Янчук – о поражении Даниила Медведева швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Australian Open.

- Вавринка стал более внимательным с годами, у него есть запас опыта, а вот Даниил вроде бы надежный и хорошо играет сзади, но не всегда хватает атаки.

Для начала года – это неплохо. Главное теперь прибавлять в атакующем компоненте. Это рабочий процесс. Где-то немного не повезло, надо рассматривать его поражение как промежуточный этап, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что в следующем раунде турнира швейцарец сыграет с победителем пары Андрей Рублев - Александр Зверев.