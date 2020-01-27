Рублев проиграл Звереву и покидает Australian Open - Советский спорт
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27 января 2020 14:05ТеннисНечаев Юрий

Рублев проиграл Звереву и покидает Australian Open

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге российский теннисист уступил Александру Звереву из Германии со счетом 4:6, 4:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут.

Рублев пять раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и не имел ни одного брейк-пойнта. У Зверева - 11 эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейка из семи.

Следующим соперником немца станет швейцарец Стэн Вавринка, ранее сегодня обыгравший другого россиянина Даниила Медведева.

Добавим, что Зверев никогда до этого не проходил дальше четвертого круга на Australian Open.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 17) — 6:4, 6:4, 6:4.

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