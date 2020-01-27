Надаль обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертом круге 33-летний испанец в четырех сетах победил австралийца Ника Кирьоса, занимающего 26-е место в рейтинге ATP – 6:3, 3:6, 7:6, 7:6.
Следующим соперником Рафаэля станет пятая ракетка мира австриец Доминик Тим, обыгравший представителя Франции Гаэля Монфиса – 6:2, 6:4, 6:4.
Отметим, что Надаль побеждал в Мельбурне только один раз – в 2009 году. При этом на его счету четыре поражения в финалах (2012, 2014, 2017, 2019).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
4-й круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия, 26) – 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)