Надаль обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open Матч продолжался 3 часа 16 минут.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертом круге 33-летний испанец в четырех сетах победил австралийца Ника Кирьоса, занимающего 26-е место в рейтинге ATP – 6:3, 3:6, 7:6, 7:6.

Следующим соперником Рафаэля станет пятая ракетка мира австриец Доминик Тим, обыгравший представителя Франции Гаэля Монфиса – 6:2, 6:4, 6:4.

Отметим, что Надаль побеждал в Мельбурне только один раз – в 2009 году. При этом на его счету четыре поражения в финалах (2012, 2014, 2017, 2019).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

4-й круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия, 26) – 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)