Андрей Чесноков: Вавринка мощно играл против Медведева Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в четвертом круге Australian Open.

– Вавринка всегда по ходу турнира прибавляет, он сегодня феноменально подавал свою подачу, особенно первую. Медведев тот теннисист, который может абсолютной любой мяч доставать, с любой девятки, но Вавринка его все равно разрывал, настолько мощно он играл против Медведева сегодня, – цитирует Чеснокова Sport24.ru.

Напомним, сегодня Медведев завершил свои выступления на Открытом чемпионате Австралии – Даниил в пяти сетах в упорной борьбе проиграл Станисласу Вавринке – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 29 минут.

В четвертьфинале швейцарец сыграет против немца Александра Зверева, в трех сетах обыгравшего российского теннисиста Андрея Рублева (6:4, 6:4, 6:4).

Вавринка является победителем Australian Open 2014 года.