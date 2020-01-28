Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open Матч продолжался 3 часа 32 минуты.

Третья ракетка мира Роджер Федерер находится в одной победе от выхода в финал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале швейцарский теннисист в упорной борьбе обыграл американца Тенниса Сандгрена, занимающего 100-е место в рейтинге ATP – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

Следующим соперником Федерера станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) – Милош Раонич (Канада).

Напомним, швейцарец выигрывал Australian Open шесть раз в своей карьере (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 71 миллион австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

¼ финала

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3