Роджер Федерер: Когда у соперника семь матчболов, ты не всегда контролируешь ситуацию Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал победу над американцем Теннисом Сандгреном в четвертьфинале Australian Open.

– Я бываю везучим иногда. Когда у соперника семь матчболов, ты не всегда контролируешь ситуацию. Как я отыгрался? Я не знаю, я надеялся, что соперник ошибется. Мне очень сильно повезло сегодня. В конце почувствовал себя лучше. Мне больше повезло, я сделал брейк. Наверно, я не заслужил выиграть этот матч сегодня, но я остаюсь здесь. Почему я вызвал физиотерапевта? Беспокоили пах и нога. Вы знаете, я не люблю показывать свою слабость. Не люблю вызывать врача. Но выбора не оставалось, – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Напомним, что в четвертьфинале швейцарский теннисист в упорной борьбе обыграл американца Тенниса Сандгрена, занимающего 100-е место в рейтинге ATP – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

Следующим соперником Федерера станет победитель пары Новак Джокович (Сербия) – Милош Раонич (Канада).