Эшли Барти: Квитова умеет вытаскивать лучшее из меня Австралийская теннисистка вышла в полуфинал Australian Open.

Первая ракетка мира Эшли Барти подвела итоги четвертьфинала турнира «Большого шлема» Australian Open с Петрой Квитовой из Чехии (7:6 (8:6), 6:2).

«Я люблю проверять себя в матчах с Петрой, – приводит слова 23-летней австралийской теннисистки официальный сайт WTA. – Она умеет находить способы вытаскивать лучшее из меня.

Начало игры с ее стороны получилось стремительным. Первый сет мог качнуться в любую сторону. Было важно стараться забирать инициативу, когда я могла это сделать. Здорово, что у меня получилось отыграть сетбол, а в начале второго сета быстро повести с двумя брейками».

Отметим, что Барти впервые в своей карьере сыграет в полуфинале домашнего турнира «Большого шлема». Ее соперницей в борьбе за выход в финал станет 15-я ракетка мира София Кенин из США.